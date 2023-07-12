شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقابر الخالدين الجديدة البديلة لمقابر السيدة نفيسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد كبير من أصحاب مقابر السيدة نفيسة بالقاهرة الذين تم تعويضهم بقابر بديلة بمشروع الخالدين بالعاشر من رمضان، ونقل رفات ذويهم إليها، حيث "أشادوا" بنظافة المشروع الجديد وحفاظه على رفات ذويهم من الغرق حيث أن مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي والمنطقة المحيطة بها غارقة في المياه الجوفية.

وقال أحد أصحاب المقابر، بعد الحصول على مقبرة جديدة بالمشروع، أن المقبرة الجديدة بها غرفة لتجميع العظام، ومكان الدفن أكبر فضلا عن إنقاذ الرفات من المياه الجوفية، ونظافة المكان الجديد.

وتسلم أجهزة الدولة مقابر بديلة للمستحقين بمسار الكبارى التي تم تنفيذها بمنطقة المقابر والجارى والمقرر تنفيذها، حيث يتم إنشاء كوبرى بديل لكوبرى لكوبرى السيدة عائشة القديم، ويبلغ عدد المقابر الواقعة بمسار الكوبرى الجديد 2760 مقبرة ، المقرر إنشاؤه، والذى يبدأ من طريق صلاح سالم بالقرب من مسجد المسبح وينتهى عند نادى الأبطال بالقرب من بحيرة عين الصيرة ومحور الحضارات، ليخلص الميدان من أزمة التكدس المرورى.

وأوضحت المحافظة أن ما يقرب من 2760 مقبرة تقع بمسار الكوبرى يتم نقلها إلى أماكن أخرى، كما سيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة، في آخر مرحلة، كما سيتم تفريغ محيط القلعة حفاظا على الأثر، ويتم استكمال إزالة منطقة عرب يسار الملاصقة للقلعة وإعادة استغلال المساحات التى سيتم تفريغها بما يخدم المنطقة .