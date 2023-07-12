شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022 بديوان وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023م العمال الناجحين في مسابقة العمال لعام 2022م لبدء إجراءات تسلمهم العمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

هذا وقد رصدت كاميرا المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف السعادة على وجوه العمال الجدد وهم يرون الانطلاقة الجديدة لوزارة الأوقاف من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أشاد المتقدمون بما شاهدوه من تطور ملحوظ في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في ظل الجمهورية الجديدة، كما أشادوا بحسن استقبال القائمين على العمل وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدين أن جميع إجراءات تسلم العمل اتسمت بالسهولة والتعاون، مما يدفع الجميع للتفاؤل والإقبال على العمل مخلصين النية في خدمة بيوت الله (عز وجل).