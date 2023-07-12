شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البناء والأخشاب: تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة ضرورة للحد من التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، بحضور الدكتورة فاتن عرفة، واللواء رأفت الغول، وبمشاركة ممثلات عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من شركات قطاع التشييد والبناء.

تناولت الندوة تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على البيئة، وسبل المواجهة في ضوء توجه الدولة المصرية والمؤتمر العالمي الذي شهدته مدينة شرم الشيخ في العام الماضي " قمة المناخ COP27".

وأكد المشاركون أهمية دور العاملين في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية، من خلال التوعية والتثقيف بأهمية توفير الطاقة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات وتقليل التلوث.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمواجهة التلوث البيئي، وتوفير حوافز من شأنها تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والأقل تلوثا، فضلا عن تنظيم ندوات توعية للعاملين في كافة القطاعات للمساهمة في استكمال جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي لدى جميع العاملين، من أجل الحفاظ على البيئة وتوفير مناخ ملائم للعمل والإنتاج بعيدا عن التلوث الذي يكون له آثار بيئة كبيرة.