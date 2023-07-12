وزارة الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مكافحة العنف ضد المرأة

ونظمت وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" دورة تدريبية فى مجال (مكافحة العنف ضد المرأة) للكوادر الشرطية العربية بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 9-12 يوليو 2023 تنسيقاً مع "المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان" التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع (مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المجلس القومى للمرأة- هيئة التعاون الدولى بالسفارة الإسبانية) .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012