شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 القرار رقم 197 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب على النحو التالي:

قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ٩٧ السنة ۲۰۲۳ )

بعد الإطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ والقوانين المعدلة له: وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٤٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له: وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۱۷ بإنشاء مركز الدراسات القضائية والتدريب واللائحة الداخلية

وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ٦١ لسنة ۲۰۲۲ بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب

والمقتضيات صالح العمل.

( قر) المادة الأولي

. يعاد تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب على النحو التالي

نائب رئيس الهيئة "

المدير التنفيذي للمركز

عضوا وأمينا للصندوق

" نائب رئيس الهيئة "

نائب رئيس الهيئة "

عضوا

المستشار/ هاني محمد على محمد

المستشار د. عبد الحميد نجاشی عبد الحميد

المستشار/ أحمد ثابت ابراهيم طلبه

المستشار / أحمد سعد محمود عبد العاطي

المستشار / بليغ حمدى محمود ابراهيم الزهوى

الأستاذة/ سلمى محمد سعد أمين

نائب رئيس الهيئة نائب المدير التنفيذي للمركز

نائب رئيس الهيئة .

عضوا

مستشار مساعد (ب) -

المادة الثانية

خالف ذلك من قرارات ، يعمل بهذا القرار إعتباراً من يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۷/۱٥ ، ويلغى كل، وعلي السيد المستشار نائب رئيس الهيئة مدير المركز تنفيذه .

كما اصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة اليوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٣ القرار رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين المستشارة مي مروان عبد الله عرفة أميناً عاماً مساعداً لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.