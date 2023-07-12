"القضاء الأعلى" يعلن انتداب قاضيين للنيابة العامة والمكتب الفني لمحكمة النقض

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافق 12 من يوليو 2023 برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى – ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي طارق سيد عبد الباقي سيف النصر نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض .

محمد يوسف

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