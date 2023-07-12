شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر بالقاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أحد العواصم الرائدة بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم الأربعاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وقد حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير، كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري ولاسيما تلك الوافدة من دولة قطر والتي تشهد تزايداً ملحوظاً.

ومن جانبه، ثمّن السفير سالم مبارك آل شافي ما تشهده مصر من تطور ولاسيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً على أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال السنوات القادمة أحد العواصم الرائدة بالوطن العربى، كما استعرض المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر في قطاع السياحة.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي ولاسيما في القطاع الفندقي.وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.