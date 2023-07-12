شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل أول رحلة قادمة من الصين نهاية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل ميناء دمياط أول رحلة قادمة من الصين، على الخط الملاحى HMM الكورى، آواخر الشهر المقبل، حيث يبدأ خط HMM الكوري فى تشغيل خدمة جديدة بين موانئ دمياط والإسكندرية والشرق الأقصي والهند، وكذلك دول الخليج وأوروبا خلال الشهر المقبل .

ونفذت هيئة موانئ دمياط برئاسة اللواء أحمد حواش مشروعات تطوير على مدار السنوات الماضية ساهمت فى تحفيز الخطوط الملاحية العالمية على القدوم إلى الميناء، لعل أبرزها تعميق أرصفة الميناء ، بجانب تنفيذ محطة متعددة الأغراض .

وقال محمود القاضي وكيل الخط الكوري HMM بمصر، أن الخط سيخدم عدد من الموانئ بشرق أسيا مثل " الهند " والصين " "وكوريا الجنوبية "، وسنغافورة ، وباكستان ، وكذلك السعودية و اتجاها من مصر الي مواني البحر المتوسط.

وذكر مدير كادمار للملاحة، أن الخط سيخدم موانئ فى أوروبا أيضا مثل " بيرييوس فى اليونان " و جنوا في ايطاليا " و برشلونة و فالنسيا في إسبانيا، مشيراً إلى أن الخط يمتلك أحدث السفن على مستوي العالم، بفضل خطة التحديث المستمرة التى يعكف الخط على تنفيذها .

كما لفت الانتباه إلى تعاون محطة حاويات دمياط برئاسة اللواء رفيق جلال لتذليل أية معوقات ووضع إمكانيات الميناء فى خدمة الخطوط المتعاملة معها و التي ساعدت على جذب الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانيء المصرية.

ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل أيضا على تقديم حوافز متعددة للخطوط الملاحية العالمية بهدف جلبهم للسوق المحلي ، مما يساهم فى تعظيم حركة تداول الحاويات بداخل المواني المحلية .