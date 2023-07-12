شكرا لقرائتكم خبر عن أى كابيتال للتنمية والتطوير العمرانى تطلق (Orla) مشروع سكنى بالقاهره الجديده باستثمارات تتخطى الـ 5مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أى كابيتال للتنميه والتطوير العمراني إحدى الشركات الرائده بالسوق العقارى المصرى لطرح أحدث مشروعاتها Orla والذى يقع بموقع حيوى ومميز على طريق السويس بمدخلين رئيسين وبإطلاله فريده على عدة معالم

أوضح محمد العراقى مؤسس والعضو المنتدب لشركة أى كابيتال إنه استكمالا لمسيرة الشركه تطرح أى كابيتال مشروعها الجديد( Orla) وهو مجمع سكنى (كمبوند) بموقع متميز للغاية بالقاهرة الجديدة يطل مباشرة على الطريق المحورى لطريق السويس وشارع الـ 90 الشمالى وعلى مقربه من مدينتى ومدينة الرحاب ومطار القاهره الدولى والجامعه الأمريكيه والطريق الدائرى الأوسطى وللمشروع مدخلين رئيسين مما يجعله موقع فريد من نوعه

وتبلغ المساحه الإجماليه للمشروع 12 فدانا بنسبه بنائية 18% والباقى مساحات خضراء ومعالم مائية.

وقال محمد العراقى أن( Orla ) مشروع متكامل به مبنى متعدد الأنشطه( تجارى إدارى طبى) على مساحة ٦٠٠٠متر لخدمة ملاك المشروع وهو يحتوى على عدد من الوحدات السكنيه التى تتراوح مساحاتها مابين 70 إلى 257 مترا، وهذا التنوع فى المساحات يخدم فئه عريضه من العملاء

وأشار العضو المنتدب الى إنه تم إسناد عمل التصميمات الهندسيه والإستشاريه لشركة معمار للخدمات الإستشاريه إحدى الشركات الرائده فى المجال على مستوى الشرق الأوسط

مضيفا إنه وفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر التسليم خلال ثلاث سنوات ومن المستهدف ضخ حوالى مليار جنيه كإنشاءات فى المشروع خلال العام الجارى ٢٠٢٣

وكشف العراقى عن الخطه التوسعيه للشركه والمخطط لها ضخ ٢مليار جنيه فى مشروعات جديده سيتم الإعلان عنها قريبا

والجديد بالذكر: أن محمد العراقى هو مؤسس والعضو المنتدب لشركة أى كابيتال ويمتلك العراقى خبره تمتد لأكثر من ٣٥ عام فى تجارة الجمله و التجزئة و المواد الغذائيه ودخل مجال التطوير العقارى عام ٢٠١٧ وعمل بمجال الاراضى والتنميه بالقاهره الجديده.