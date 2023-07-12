شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير جريدة سودانية: شعبنا يعول على الدولة المصرية في إنقاذ البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السماني عوض الله رئيس تحرير الحاكم نيوز، إن مصر من الدول التي يعول عليها الشعب السوداني لإنقاذ البلاد، موضحا أن الصراع الذي بدأ منذ 3 أشهر لا زال هناك دماء تسيل ومواطنون ينزحون وهناك من يفقد منزله، وهناك من يفقد أمواله وصحته وكثير من الأشياء التي يفقدها المواطن السودانى خلال الشهور الثلاثة الماضية في ظل عدم تحرك من المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس تحرير الحاكم نيوز، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية :"كانت هناك محاولات ضعيفة أقيمت خلال الفترة الماضية والتي آخرها اجتماعات مجموعة إيجاد التي عقدت في إثيوبيا ولكن هذه القمة التي عقدت في إثيوبيا لم تكن بالوضوح الكافى والشفافية التي يمكن خلالها أن تقود لحل الأزمة السودانية.

وأوضح السمانى عوض الله، أن الجيش السودانى قدم مقترحات واضحة لقمة إيجاد في إثيوبيا لكن هذه القمة لم تستجب للطلب السودانى لذلك انسحب وفد الجيش السودانى من هذه الاجتماعات ممض اعف تلك الاجتماعات .