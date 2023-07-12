رئيس قضايا الدولة يقرر تولى المستشارة يمنى بدير مهام إدارة تسكين وتنقلات مستشارى الهيئة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة "الأمين العام" تنفيذه.

بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ والقوانين المعدلة له وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له والمقتضيات صالح العمل .

محمد يوسف

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