شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الثانوية العامة يصل إلى محطته الأخيرة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، قطار الثانوية العامة يصل إلى محطته الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة.. و«التعليم» تؤكد: حرمان كل من تورط فى غش أو تصوير أسئلة وحجب نتائجهم.

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