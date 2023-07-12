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تصل 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس حتى الإثنين المقبل 17 يوليو 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء،، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

وينشر الخليج 365 لقراءه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الإثنين  المقبل 17 يوليو  2023 كما يلى: 


درجات الحرارة الخميس 13 يوليو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة

 


درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة

 


درجات الحرارة السبت 15 يوليو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة

 


درجات الحرارة الأحد 16 يوليو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة

 


درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية