شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس حتى الإثنين المقبل 17 يوليو 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء،، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقراءه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الإثنين المقبل 17 يوليو 2023 كما يلى:



درجات الحرارة الخميس 13 يوليو: درجات الحرارة الخميس 13 يوليو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو: درجات الحرارة الجمعة 14 يوليو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



درجات الحرارة السبت 15 يوليو: درجات الحرارة السبت 15 يوليو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة



درجات الحرارة الأحد 16 يوليو: درجات الحرارة الأحد 16 يوليو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة



درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو: درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة