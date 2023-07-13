شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الإعلام أذاع كل جلسات الحوار الوطنى ولم يتم حذف أى كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في حديثه عن توصيات الحوار الوطني أمام الرأي العام، قائلا: "الرئيس أكد أن ما يتفق عليه الحوار الوطني ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية سيقوم بالتصديق عليه دون قيد أو شرط".

وأشار ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، على قناة etc، إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أنه ما ليس ضمن صلاحياته الدستورية ضمن توصيات الحوار الوطني سيتم إحالته للبرلمان، موضحا أن الرئيس لا يفرض على البرلمان شيء ولكنه يرسل له الطلبات وهذا هو الفصل بين السلطات.

وأوضح ضياء رشوان، أن لجان الحوار لا تصيغ قوانين وإنما تقدم أفكار ومطالب رئيسية لتضمينها وصياغتها في القوانين، وهناك 3 لجان في الحوار الوطني أنهت مناقشاتها بالفعل وهناك قضايا كان عليها اجماع في جلسات الحوار الوطني من بينها قانون الوصاية، لافتا إلى أن الاعلام أذاع كل ما حدث في جلسات الحوار الوطني ولم يتم حذف أي كلمة.