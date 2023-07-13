شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 13/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:30

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 8:06 م

موعد صلاة العشاء 9:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:12

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:28 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:19 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:10 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 18: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:07