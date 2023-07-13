شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: البكالوريوس التقنى يتيح استكمال الدراسة للفنيين حتى 45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن اعتماد تغيير المسمى الوظيفى لخريجي البكالوريوس التقني، بأخصائي تمريض بعد قضاء الساعات المعتمدة، يصب فى صالح جموع التمريض الراغبين في استكمال الدراسة، كما إنه يفتح مجال أوسع لدراسة التمريض العام أو التخصصى.

وأوضحت أن البكالوريوس التقنى، هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثى التخرج وحتى عمر 45 عاما، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين كل عام دراسي مكون من 3 تيرم وبعد للتخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافته إلى أن تلك الفئة تدرس بجانب عملهم، مشيرة إلى أن النقابة ناقشت أزمة خريجى البكالوريوس التقنى، فى اجتماع بلجنة صحة البرلمان نوفمبر الماضى، وعدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالى، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفى، وخروجهم من قانون 14 الخاص بالمهن الطبية.

وكانت قد أرسلت نقابة التمريض خطابًا للدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الاعلى للجامعات، لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني إلى أخصائي تمريض فى مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم، كما تم مخاطبة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة شاديه عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.