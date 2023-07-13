شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. نجاح الطالب باختبارات القدرات لا يعنى القبول بالكلية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور سيد قنديل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطالب يؤدي اختبرت القدرات لمرة واحدة بعد حجز الاختبارات إلكترونيا على موقع التنسيق وسداد الرسوم المحددة للاختبار، مشيرا إلى أنه لا يوجد إعادة أو تظلم على نتائج اختبارات القدرات والنتيجة يتم اعتمادها ورفعها على موقع التنسيق أولا بأول.
وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
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