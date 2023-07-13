شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق عين شمس: مدرجان جديدان استعدادا للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكلية بدأت التجهيز والتحضير للعام الدراسى الجديد مبكرا من خلال عدة محاور.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس لـ"الخليج 365": "بدأنا توزيع المحاضرات الخاصة بالعام الدراسى القادم على الأساتذة بعد اجتماع مجالس الأقسام بمختلف الشعب العربية والإنجليزية والفرنسية"، لافتا إلى أن كل عضو هيئة تدريس بالكلية أصبح على دراية بما سيقوم بتدريسه العام القادم.

وأكد أن الكلية تعمل على قدم وساق فى تهيئة المدرجات والقاعات الدراسية، خاصة وأن كلية الحقوق من الكليات التى تشهد أعداد كبيرة من الطلاب، لافتا إلى أن هناك عمليات إنشاء مدرجين بسعة كبيرة سيكونا إضافة للكيلة .

وأشار إلى أنه يتم أيضا مراجعة المدرجات الآخرى من حيث البنية التكنولوجية، وبدأنا فى التعاون مع الوكالة الفرانكوفونية بشأن العيادات القانونية والتى تسمح للكلية على مستوى الأساتذة والطلاب تقديم الخدمات والاستشارات القانونية للمجتمع المحيط بدون مقابل.