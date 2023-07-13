شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023.. بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023، كما يلى:

إجازات شهر يوليو:

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو

الأحد 23 يوليو

إجازات شهر سبتمبر:

- المولد النبوى الشريف

الأربعاء 27 سبتمبر

إجازات شهر أكتوبر:

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"

الجمعة 6 أكتوبر