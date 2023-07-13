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تعرف على مهام لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر لجنة شئون الإيبارشات من أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية حيث تتكون من لجنة رعاية شئون الكهنة ولجنة التكريس.

 

وذكر الموقع الإليكترونى للكنيسة أن اللجنة تقوم على بحث شئون الإيبارشيات وحلها والتركيز على رعاية الإكليروس وأسرهم ورعاية المكرسين والمكرسات وحل مشاكلهم.

 

ويعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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