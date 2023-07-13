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شكرا لقرائتكم خبر عن 69% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
وأيد 69% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 31% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
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