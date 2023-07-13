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69% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 

وأيد 69% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، بينما عارض 31% من القراء  مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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