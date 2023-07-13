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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات الجمعة المقبل.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

و تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساءاً .

 

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساءاً بدلاً من الساعة 10:15 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساءاً بدلاً من الساعة 4:10 مساءاً .

 ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ). 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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