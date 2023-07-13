شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية بـ 20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة، أنها انتهت من تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة، كما تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية، إضافة إلى اطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم على اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولي إدارة النفايات الخطرة.

وأشار تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن ملف المخلفات الطبية من الملفات المهمة التى تعمل عليها وزارة البيئة على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون فى محافظة الغربية، وتعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.

وأوضح تقرير البيئة، أنه أيضا تم تدريب وبناء قدرات ورفع كفاءه مسئولي النفايات الطبية الخطرة ومديري منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية ، بإجمالي 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآه رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، إضافة إلى تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.