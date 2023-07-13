شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت،عن فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني لشغل منصب عميد كلية طب الأسنان ، حيث من المقرر أن يتم فتح باب الترشح اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 يوليو، ويستمر حتى يوم الخميس 20 يوليو.