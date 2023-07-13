شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك فى اجتماعات بروكسل لبحث سبل تسريع الانتقال العادل للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ومبعوث مؤتمر المناخ، في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل تسريع الانتقال العادل للطاقة، وتعزيز التعاون في إجراءات التخفيف، وكذلك آليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، بالإضافة الى سبل تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة، وتعزيز العمل بشأن التكيف والمرونة والاتفاق على هدف عالمي للتكيف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المؤتمر بروكسل سيناقش أيضا موضوع تمويل المناخ، والتقدم الذى تم احرازه في تحقيق الهدف المتمثل في توفير وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي في السنة، من البلدان المتقدمة وحتى عام 2025،إضافة الى التقدم المتوقع في مناقشة تمويل المناخ في مؤتمر المناخ المقبل ، الاجتماع سوف يلقى الضوء على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون للمناخ في دبي COP28 والنتائج المتوقعة منه، وآليات البناء على نتائج ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، ومنها اعلان صندوق الخسائر والأضرار وآليات تفعيله، ومناقشة آلية الخروج بقرار تقييم عالمي هادف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس والتعاون الدولي في مجال المناخ، إلى جانب وسائل تنفيذ ودعم إجراءات التخفيف والتكيف.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة ستعقد على هامش مشاركتها في هذا الاجتماع عدد من اللقاءات الثنائية، مع بعض الدول والمؤسسات الدولية، ومنها الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل مناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات البيئة والمناخ.