شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والشراكة مع كافة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، أن سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والشراكة والانفتاح مع كافة الأطراف، مشيدا بالعلاقات المصرية التونسية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات في إطار العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال حواره في برنامج "مباشر من مصر"، والذي يعرض على القناة الفضائية المصرية: "هناك تعاون مستمر مع الدول العربية في إطار الشراكة وتبادل الخبرات.. وفيه تجربة مصرية لافتة في التنمية والبناء والبنية الأساسية والطاقة وغيرها.. ورأينا أوضاع الشعوب العربية خلال السنوات الماضية.. وهناك تعاون مستمر بين مصر وتونس يدعم التقدم والتنمية ومواجهة الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "التعاون بين مصر وتونس دائم وزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر ناجحة وموفقة والشراكة لا تتوقف بين البلدين.. وهناك علاقات اقتصادية وتجارية وسياقات مختلفة يمكن التعامل معها".