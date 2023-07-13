شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: وجود طائرات F-16 في أوكرانيا سيشكل تهديدا "نوويا" لموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن وجود طائرات F-16 في أوكرانيا سيشكل تهديدا "نوويا" لموسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الدفاع المجرى، كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، أن أوكرانيا لم تتلق دعوة للانضمام إلى الناتو لأنها غير مستعدة لذلك.

وقال سالاي بوبروفنيتسكي، في كلمة مصورة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، إن "أوكرانيا لم تحصل على الدعوة للانضمام إلى الناتو هذه المرة لأن الوضع غير مناسب، كما أن أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو".

وأقرت قمة الناتو في فيلنيوس برنامجا طويل الأمد لدعم أوكرانيا، فضلا عن تشكيل مجلس الناتو – أوكرانيا، وإعفائها من تنفيذ شروط خطة العمل للحصول على العضوية في الناتو.