شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمدينة الطبية بموسكو ومركز الطب النووى والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى إحدى المستشفيات الكبرى التابعة لمجموعة ميدسكان الروسية القابضة، بمرافقة الدكتورة إيفجيني توجولوكوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدسكان الروسية القابضة والرئيس المؤسس للمجموعة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، الأقسام المختلفة بالمستشفى، مشيرًا إلى أنها تعد من أكبر المستشفيات متعددة التخصصات الطبية التابعة للمجموعة القابضة بروسيا، والتي تعمل بطاقة استيعابية تتجاوز مائة سرير، كما اطلع بشكل مباشر على أحدث التقنيات الطبية وأفضل الممارسات العلاجية للمرضى داخل المستشفى، لافتًا إلى أنها تضم أمهر الكوادر والاستشاريين والخبراء الطبيين على مستوى العالم.

واطلع السبكي، خلال الزيارة، على إمكانات الأقسام المختلفة بالمستشفى، من المعامل المتطورة، والإستشارات الطبية عن بُعد، وطب الأطفال، والمناظير، والأشعة، كما تفقد قسم العمليات المجهز بغرف العمليات الهجنية أو المتكاملة أو الرقمية، علاوة على الاطلاع على أنظمة تشغيل المعجلات الخطية ومفاعلات السيكلوترون وأجهزة العلاج الإشعاعي الأحدث عالميًا.

وأكد السبكي، الحرص على إجراء الزيارات الميدانية لكبرى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بالعديد من دول العالم، والإطلاع بشكل مباشر على أحدث الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة، والذي يسهم في تبادل وتناقل الخبرات لتحقيق رؤية هيئة الرعاية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتابع: نتطلع لشراكة إستراتيجية مع الجانب الروسي لنقل خبراتهم المتميزة في الطب النووي والتشخيص المتقدم بالنظائر الطبية المشعة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مضيفًا ندرس تحويل مستشفى الضبعة التخصصي لمركز دولي للعلاج الإشعاعي والطب النووي بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

ولفت السبكي، إلى أهمية الانفتاح على التجارب الناجحة والخبرات الدولية المتميزة، مؤكدًا أن الإطلاع على أحدث التقنيات والممارسات العلاجية والتطور التكنولوجي ركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات وترسيخ الابتكار في الرعاية الطبية للمرضى، وتابع: نسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار.

ومن جانبها، قالت إيفجيني توجولوكوف، الرئيس المؤسس لمجموعة ميدسكان الروسية القابضة، إن مصر لديها بنية تحتية وكوادر متميزة تؤهلها لتكون مركز للطب النووي وإنتاج النظائر الطبية المشعة لشمال إفريقيا، وتابعت: لمسنا بوضوح التخطيط العلمي الجيد والإرادة السياسية لإصلاح النظام الصحي المصري، لافتة إلى أن هيئة الرعاية الصحية دورها محوري لبناء نموذج لنظام صحي واعد ومتقدم في مصر وإقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الأخيرة إلى دولة روسيا، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وروسيا فيما يتعلق بالمجال الصحي، والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.