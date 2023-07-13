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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حى عابدين لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محافظ القاهرة، أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.
ويفتتح عصر اليوم الخميس، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية"، بمشاركة عدد كبير من العارضين والفنانين، وذلك بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.
ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .
محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين
محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين
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