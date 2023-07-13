شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: لأول مرة تدشين رابطة للأعضاء العاملين بالتغذية العلاجية والان مع تفاصيل الخبر
واستضافت اللجنة الدكتور بهجت إدريس أستاذ التغذية الإكلينيكية، وأول حاصل على دكتوراه فى التغذية العلاجيه فى الشرق الأوسط من انجلترا ومستشار لوزير الصحة.
وأوضح الدكتور محمد شفيق، مقرر لجنة التغذية العلاجية، أن الاجتماع أسفر عن عدة توصيات هامة، لدعم وتقنين العاملين بالتغذية العلاجية، والذى يسهم فى فتح آفاق جديدة لشباب المهنة، وتضمنت التوصيات:
1- تم الاتفاق على منح الحاصلين على دراسات عليا فى هذا المجال من جهة حكومية تتبع المجلس الأعلى للجامعات لقب أخصائي تغذيه إكلينيكية.
2- لأول مرة تدشين رابطة للعاملين بمجال التغذية العلاجية، تم اقتراح أن يترأسها الدكتور بهجت إدريس، كونه داعم واحد مؤسسى هذه الرابطة تحت مظلة النقابة العامة للأطباء البيطريين.
3- عمل بروتوكول بين النقابة والمعهد القومى للتغذية والأكاديمية الطبية العسكرية للحصول على دبلومة وماجستير التغذية العلاجية لشباب الأطباء البيطريين.
4- عقد اجتماع شهرى دورى للجنة للوقوف على المستجدات.
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