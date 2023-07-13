شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الشمس الحارقة تؤثر على كاوتش وزجاج ودهان سيارتك.. اعرف طرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد كبير من اصحاب السيارات يواجهون أزمة كبيرة في فصل الصيف، بسبب تضرر تلك السيارات بشدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وتختلف الاضرار من سيارة لسيارة وأنواع التضرر التي تصيب السيارات بسبب أشعة الشمس الحارقة، التالي:

- يؤدى ارتفاع درجة الحرارة الى انكسار الزجاج.

- تآكل جلد الكراسى وجلد التابلوه.

- تشوية دهانات السيارة مع استمرار ركنها تحت اشعة الشمس.

- تلف الإطارات وعدم استكمال مدة جودتها المقررة 50 ألف كيلو.

كيفية حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة:

استعمال غطاء سيارة عاكس يحميها من أشعة الشمس.

تركيب لاصق حرارى على زجاج السيارة بالكامل لتخفيف تسلط اشعة الشمس.

يحظر غسيل السيارة وهى ساخنة اسفل اشعة الشمس.

يحظر ملء خزان السيارة بالوقود ويجب ترك جزء منه فارغ في حالة ركنها تحت أشعة الشمس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتشهد البلاد أول موجة حارة خلال صيف 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من اليوم الخميس، يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.