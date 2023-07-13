شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية للأنفاق، مد فترة تلقي طلبات الوظائف الخالية داخل مشروع القطار الكهربائي LRTحتى يوم 23 يوليو الجاري بدلاً من 13 يوليو، والتي كان من المقرر أن تنتهى اليوم.

وأوضحت الهيئة أن قرار مد فترة تلقى طلبات بسبب إجازة العاملين بمناسبة عيد الضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو وذلك أثناء فترة الإعلان وحرصاً من الهيئة على مصلحة المتقدمين لشغل الوظائف في الاستفاده بكامل فترة الإعلان.

ويتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر)، وشئون قانونية، وترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف:

(1) صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

(3) صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.

(4) عضوية نقابة المهندسين.

5) صورة الموقف من التجنيد.

(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

(7) صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم إليها.

(8) عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6.

(9) حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818.