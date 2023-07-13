شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعلن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان.

وأضاف الرئيس السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.

كما أعلن الرئيس السيسي اعتماد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان.