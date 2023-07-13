أخبار مصر

الرئيس السيسى فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: النزاع الحالى شأنا داخليا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: النزاع الحالى شأنا داخليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، حيث قال: أكدنا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا.

 

وأضاف الرئيس السيسي: "توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان".

 

وتابع الرئيس السيسي: "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا