شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 7 أغسطس لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏2023 في 7/8/2023، وأن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما نص القرار ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى للتاكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق والتصدى للمخالفات.