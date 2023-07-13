شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير موقع نبض السودان: الكلمة النهائية ستكون لمصر لإيقاف الحرب الدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، أن توقيت استضافة مصر قمة دول جوار السودان مناسب جدا، إذ يعيش السودان حالة من الفوضى بسبب الحرب، وجاء دور القاهرة لتحكيم صوت العقل، ووقف صوت البندقية، وحقن دماء السودانيين.

وأشار السنوسي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قمة دول جوار السودان جاءت بعد فشل كل المفاوضات الدولية، لافتا إلى أن السودانيين يعولون كثيرا على مخرجات القمة، بحيث تكون مخرجاتها ملزمة.

وأوضح أن الكلمة النهائية ستكون لمصر لإيقاف الحرب الدائرة في السودان، إذ إن مصر وقفت على مسافة واحدة من كافة الأطراف المتحاربة في السودان، ولم تسعَ سوى لمصالح الشعب السوداني.

ولفت إلى أن أكثر من 40% من إجمالي عدد النازحين من السودان توجهوا إلى مصر، وهو ما يؤكد أن الحمل الأثقل من تداعيات هذه الأزمة تحملته مصر.