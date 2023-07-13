شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: يجب معارضة أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن حل أزمة السودان أولوية ضرورية للجامعة العربية، موضحا أن جامعة الدول العربية تدعو إلى الحفاظ على المدنيين بالسودان.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه يجب معارضة أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، متابعا :"ندعم مسار جدة في إيجاد حل نهائي لأزمة السودان".
وتابع أحمد أبو الغيط :"دول جوار السودان يجب أن تكون في قلب عملية التنسيق، ويجب مشاركة السودان في المبادرات مع دول الجوار".
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