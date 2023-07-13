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أحمد أبو الغيط: يجب معارضة أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى

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القاهرة - سامية سيد -  

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن حل أزمة السودان أولوية ضرورية للجامعة العربية، موضحا أن جامعة الدول العربية تدعو إلى الحفاظ على المدنيين بالسودان.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه يجب معارضة أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، متابعا :"ندعم مسار جدة في إيجاد حل نهائي لأزمة السودان".

وتابع أحمد أبو الغيط :"دول جوار السودان يجب أن تكون في قلب عملية التنسيق، ويجب مشاركة السودان في المبادرات مع دول الجوار".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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