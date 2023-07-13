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14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% في السكة الحديد.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..

 

1.   محارب قديم والمرافق إن وجد 75%

2.   العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش) 50%

3.   ضباط الجيش والشرطة 50%

4.   سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%

5.   مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%

6.   ذوى الاحتياجات الخاصة 50%

7.   مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %

8.   الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%

9.   مصابي وأسر شهداء الثورة 50%

10. مرضي الأورام السرطانية 100%

11. الأطفال الصم  (معهد امبابه) 100%

12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%

13. أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .

14. من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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