شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان عبر أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فور اندلاع الأزمة في السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان التى تستضيفها القاهرة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان التى تستضيفها القاهرة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، موضحا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه، خلال ثورته المجيدة، في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة.

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسي فى كلمته بقمة جوار السودان: التدهور الحاد للوضع الإنسانى يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعلميات العسكرية بالسودان.. ومصر ستبذل ما بوسعها بالتعاون مع كافة الأطراف فى المجتمع الدولى لوقف نزيف الدم الرئيس السيسي فى كلمته بقمة جوار السودان: التدهور الحاد للوضع الإنسانى يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعلميات العسكرية بالسودان.. ومصر ستبذل ما بوسعها بالتعاون مع كافة الأطراف فى المجتمع الدولى لوقف نزيف الدم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في قمة دول جوار السودان، قائلا: "أرحب بكم جميعا فى مصر.. وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة التى تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان.. هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا الذي يمر بأزمة عميقة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان: "الأزمة السودانية لها تداعيات سلبية على المنطقة والعالم.. وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تضررا من الأزمة، والأكثر فهما ودراية بالتعقيدات الموجودة في السودان.. ما يتعين توحيد الرؤية ومواقفها تجاه الأزمة من خلال قرارات منسقة وموحدة، بما يسهم في حل الأزمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح الشعب السوداني".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة تاريخية فارقة.

وقال الرئيس السيسي، في بداية الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان: "اسمحوا لي أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات المشاركين أن ارحب بكم في مصر.. وأعلن بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول جوار السودان.. وأن استهل أعمال القمة في هذا الصدد بإلقاء كلمة مصر".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي : ليس خافيا عليكم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر ونتج عنه مقتل المئات من المدنيين ونزوح الكثير من السكان إلى دول الجوار بجانب الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة .



القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو

قررت الهيئة القومية للأنفاق، مد فترة تلقي طلبات الوظائف الخالية داخل مشروع القطار الكهربائي LRTحتى يوم 23 يوليو الجاري بدلاً من 13 يوليو، والتي كان من المقرر أن تنتهى اليوم.

وأوضحت الهيئة أن قرار مد فترة تلقى طلبات بسبب إجازة العاملين بمناسبة عيد الضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو وذلك أثناء فترة الإعلان وحرصاً من الهيئة على مصلحة المتقدمين لشغل الوظائف في الاستفاده بكامل فترة الإعلان.

ويتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.



التعليم: الحرمان عامين من الامتحانات عقوبة المتورطين فى تصوير أسئلة الثانوية التعليم: الحرمان عامين من الامتحانات عقوبة المتورطين فى تصوير أسئلة الثانوية

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بعد رصد تصوير أسئلة امتحان الاحياء والفلسفة والمنطق بعد بدء لجنة الامتحان، حيث أكدت الوزارة أن عقوبة الغشاشين الحرمان عامين من الامتحانات.

بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.



مروان عطية يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسقط رأسه فى كفر الدوار مروان عطية يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسقط رأسه فى كفر الدوار

تلقى منذ قليل، مروان عطية لاعب الأهلى، العزاء فى وفاة والده، بمسجد إبراهيم عبد العال، بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار فى البحيرة.

وشهدت منطقة سيدى شحاتة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الأهلى، والذى غادر معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وتوافد عدد من أهالى كفر الدوار على مسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على والد اللاعب مروان عطية.



التعليم: 1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء بالثانوية العامة التعليم: 1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مبشرة ومطمئنة، موضحا أن مادة الكيمياء بعد تصحيح كراسات إجابة قرابة 260 ألف طالب حصل 1000 منهم على الدرجة النهائية.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة قرابة 2000 طالب وطالبة.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.



إمام عاشور ينتهى من الكشف الطبى وتصوير فيديو الانضمام للأهلى إمام عاشور ينتهى من الكشف الطبى وتصوير فيديو الانضمام للأهلى

أنهى إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالي والزمالك السابق إجراءات الكشف الطبى بغية الانضمام للنادى الاهلى استعداداً للموسم الجديد، كما أنهى اللاعب منذ قليل تصوير فيديو إعلان صفقة انضمامه للقلعة الحمراء والذى يزيح عنه الستار الاهلى خلال الساعات المقبلة.

وضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة ضم إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، في صفقة انتقال لمدة 5 سنوات، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يرتدي اللاعب الرقم 8 فى صفوف الأهلي، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه حمدي فتحي قبل رحيله لصفوف الوكرة القطري.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية في هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.



الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك

تلقى النادى الأهلى إخطاراً من اتحاد الكرة بوصول خطاب من الاتحاد الدولى فيفا يفيد برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر، ليصبح من حقه المشاركة فى مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى.

ويمثل رفع الإيقاف عن أليو ديانج بمثابة انفراجة لأزمة خط وسط الأهلى بعدما غادر مروان عطية معسكر الأهلى صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده الذى توفى منذ ساعات قليلة، كما يغيب عمرو السولية للإصابة.

وشهدت قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك ضم المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى رغم قرار إيقافه، حيث انتظر المارد الأحمر وصول إخطار من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف بعد إنهاء أزمة مستحقات وكيل أعماله.