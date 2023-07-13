شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعلن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان.

وأضاف الرئيس السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.

كما أعلن الرئيس السيسي اعتماد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار



ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء غدًا.. العظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43 ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء غدًا.. العظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 7 أغسطس لمدة شهر التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 7 أغسطس لمدة شهر أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏2023 في 7/8/2023، وأن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما نص القرار ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.



وزير التعليم: الوزارة تصدت لعمليات الغش بالثانوية العامة ولم يحدث تسريب وزير التعليم: الوزارة تصدت لعمليات الغش بالثانوية العامة ولم يحدث تسريب

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، حيث قام بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله، لدى وصوله، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.



القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو

قررت الهيئة القومية للأنفاق، مد فترة تلقي طلبات الوظائف الخالية داخل مشروع القطار الكهربائي LRTحتى يوم 23 يوليو الجاري بدلاً من 13 يوليو، والتي كان من المقرر أن تنتهى اليوم.

وأوضحت الهيئة أن قرار مد فترة تلقى طلبات بسبب إجازة العاملين بمناسبة عيد الضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو وذلك أثناء فترة الإعلان وحرصاً من الهيئة على مصلحة المتقدمين لشغل الوظائف في الاستفاده بكامل فترة الإعلان.

ويتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.



غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور بسبب محطة وادى الني غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور بسبب محطة وادى الني

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر" والبدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديداً من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل "وادى النيل"، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور فى الإتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومان بدءً من الساعة (2) صباحاً حتى الساعة (8) صباحاً يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 ، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تدخل يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو .

الرئيس السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان عبر أراضيها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فور اندلاع الأزمة في السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان التى تستضيفها القاهرة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، موضحا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه، خلال ثورته المجيدة، في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة.

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.

الرئيس السيسي فى كلمته بقمة جوار السودان: التدهور الحاد للوضع الإنسانى يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعلميات العسكرية بالسودان.. ومصر ستبذل ما بوسعها بالتعاون مع كافة الأطراف فى المجتمع الدولى لوقف نزيف الدم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في قمة دول جوار السودان، قائلا: "أرحب بكم جميعا فى مصر.. وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة التى تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان.. هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا الذي يمر بأزمة عميقة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان: "الأزمة السودانية لها تداعيات سلبية على المنطقة والعالم.. وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تضررا من الأزمة، والأكثر فهما ودراية بالتعقيدات الموجودة في السودان.. ما يتعين توحيد الرؤية ومواقفها تجاه الأزمة من خلال قرارات منسقة وموحدة، بما يسهم في حل الأزمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح الشعب السوداني".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة تاريخية فارقة.

وقال الرئيس السيسي، في بداية الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان: "اسمحوا لي أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات المشاركين أن ارحب بكم في مصر.. وأعلن بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول جوار السودان.. وأن استهل أعمال القمة في هذا الصدد بإلقاء كلمة مصر".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي : ليس خافيا عليكم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر ونتج عنه مقتل المئات من المدنيين ونزوح الكثير من السكان إلى دول الجوار بجانب الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة .



القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو قررت الهيئة القومية للأنفاق، مد فترة تلقي طلبات الوظائف الخالية داخل مشروع القطار الكهربائي LRTحتى يوم 23 يوليو الجاري بدلاً من 13 يوليو، والتي كان من المقرر أن تنتهى اليوم.

وأوضحت الهيئة أن قرار مد فترة تلقى طلبات بسبب إجازة العاملين بمناسبة عيد الضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو وذلك أثناء فترة الإعلان وحرصاً من الهيئة على مصلحة المتقدمين لشغل الوظائف في الاستفاده بكامل فترة الإعلان.

ويتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.



التعليم: الحرمان عامين من الامتحانات عقوبة المتورطين فى تصوير أسئلة الثانوية التعليم: الحرمان عامين من الامتحانات عقوبة المتورطين فى تصوير أسئلة الثانوية اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى تصوير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بعد رصد تصوير أسئلة امتحان الاحياء والفلسفة والمنطق بعد بدء لجنة الامتحان، حيث أكدت الوزارة أن عقوبة الغشاشين الحرمان عامين من الامتحانات.

بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.





مروان عطية يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسقط رأسه فى كفر الدوار

تلقى منذ قليل، مروان عطية لاعب الأهلى، العزاء فى وفاة والده، بمسجد إبراهيم عبد العال، بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار فى البحيرة.

وشهدت منطقة سيدى شحاتة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الأهلى، والذى غادر معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وتوافد عدد من أهالى كفر الدوار على مسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على والد اللاعب مروان عطية.





التعليم: 1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مبشرة ومطمئنة، موضحا أن مادة الكيمياء بعد تصحيح كراسات إجابة قرابة 260 ألف طالب حصل 1000 منهم على الدرجة النهائية.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة قرابة 2000 طالب وطالبة.

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.



إمام عاشور ينتهى من الكشف الطبى وتصوير فيديو الانضمام للأهلى إمام عاشور ينتهى من الكشف الطبى وتصوير فيديو الانضمام للأهلى

أنهى إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الحالي والزمالك السابق إجراءات الكشف الطبى بغية الانضمام للنادى الاهلى استعداداً للموسم الجديد، كما أنهى اللاعب منذ قليل تصوير فيديو إعلان صفقة انضمامه للقلعة الحمراء والذى يزيح عنه الستار الاهلى خلال الساعات المقبلة.

وضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة ضم إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، في صفقة انتقال لمدة 5 سنوات، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يرتدي اللاعب الرقم 8 فى صفوف الأهلي، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه حمدي فتحي قبل رحيله لصفوف الوكرة القطري.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية في هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.



الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك

تلقى النادى الأهلى إخطاراً من اتحاد الكرة بوصول خطاب من الاتحاد الدولى فيفا يفيد برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر، ليصبح من حقه المشاركة فى مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى.

ويمثل رفع الإيقاف عن أليو ديانج بمثابة انفراجة لأزمة خط وسط الأهلى بعدما غادر مروان عطية معسكر الأهلى صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده الذى توفى منذ ساعات قليلة، كما يغيب عمرو السولية للإصابة.

وشهدت قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك ضم المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى رغم قرار إيقافه، حيث انتظر المارد الأحمر وصول إخطار من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف بعد إنهاء أزمة مستحقات وكيل أعماله.