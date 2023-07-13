شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية ترحب بمخرجات قمة دول جوار السودان بالقاهرة وتقدم الشكر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان التى انعقدت، اليوم الخميس 13يوليو 2023 بالقاهرة، وتقدمت بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن فى ربوع بلادنا الحبيبة، أيضاً نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التى أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة.

كما تقدمت بالشكر أيضاً للمملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانين.

وتؤكد حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.

مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين.

وتجدد حكومة السودان شكرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودول جوار السودان.