شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إجراءات فحص القادمين من الحج بالمطارات والموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، مناظرة القادمين بمنافذ دخول الدولة المصرية الجوية والبحرية والبرية، وذللك لمنع تسرب أى أمراض وبائية إلى البلاد

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بإدارات الحجر الصحي بكافة المطارات والموانئ والمعابر البرية، لحماية البلاد من دخول الأمراض المُعدية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تطبيق خطة الحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد والإجراءات الصحية الوقائية المقررة على الحجاج، وذلك بالتزامن مع عودة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن، حيث تم إجراء اختبارات الـ(انتيجين) للكشف المبكر عن فيروس كورونا، فضلاً عن إجراء مسحات للحجاج القادمين عبر المنافذ البحرية والجوية.

وشدد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المقررة، في ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية للمرض والمنشورات الدورية ذات الصلة، لافتاً إلى استمرار رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية، وتشديد كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمرض جدري القرود بمنافذ دخول البلاد.

أشار إلى المناظرة الصحية لجميع القادمين من دول العالم من خلال (الكاميرات الحرارية، البوابات الحرارية، أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد)، فضلاً عن المناظرة البصرية للركاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع، مشيراً إلى الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بتطهير منافذ الدخول بالمطهرات البيئية المناسبة بصفة دورية تحت إشراف الحجر الصحي.