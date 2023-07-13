شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: صرف زيادة بدل التكنولوجيا بالأثر الرجعى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين أنه تم تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا بالزيادة بأثر رجعى من شهر أبريل الماضى، اليوم الخميس، للمجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف خالد البلشى، أن مجلس النقابة سيتواصل مع المجلس الأعلى للإعلام الأحد القادم لبدء إجراءات تحويله للنقابة، مشيرا إلى أنه من المتوقع وصوله للنقابة بحد أقصى الثلاثاء القادم لتتم إجراءات صرفه للزملاء بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل.