شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 2548 فرصة عمل فى 74 شركة لشباب القليوبية والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.
وأشارت مدير المديرية إلى الملتقى أن يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات، منوهةً إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse.
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