شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوتى" قرش غير مسنن لا يهاجم البشر ومعروف بالبهلول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورمحمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية في وزارة البيئة ، أن اسماك القرش ليست جميعها مؤذية للإنسان وانما يوجد بينها أنواع لا تصيب الانسان بأذى، وإنما تعيش في المياه العميقة، ومنها القرش الحوتى المعروف باسم "بهلول" هو من الأنواع غيرالمسننة ولا يمكنها إيقاع أذى بالبشر.

خلال هذا التقرير، نرصد بعض المواصفات الخاصة بهذا القرش وسماته وطبيعته، وخاصة أنه في وقت من الأوقات عاود الظهور في أحد شواطئ مدينة الغردقة بسواحل البحر الأحمر.

القرش الحوتي يتجاوز عمره حوالى 70 عاما، وظهر قبل حوالى 60 مليون سنة، ويعد حجمه من أكبر أنواع القروش، ويصنف ضمن الأسماك الغضروفية، فهو يعتمد بشكل رئيسي في غذائه كل الكائنات الميكروسكوبية المجردة والعوالق، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

يتميز بلونة الأزرق الجذاب وكأنة من رسومات كارتونية، تتخلل جسده بعد الخطوط المنقطة البيضاء، ومتوسط طوله حوالى 13 متر، ويصل وزنة في بعض الأحيان الى 21 طن .

قرش الحوتى أو البهلول لا يعتمد في غذائة على التهام الأسماك الضخمة مباشرة وانما يقوم بتضفيتها من المياه عبر شفط كمية كبيرة من المياه بما فيها من اسماك وكائنات بحريه، ثم يقوم بطرد المياه باستخدام خياشيمه ثم يحتفظ بما تحمله المياه من اسماك وكائنات حيه يلتهمها كغذاء له.

قرش الحوتى من أنواع اسماك القرش المهددة بالانقراض والتي تم وضعها على القائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة، ومن أكثر أنواع الأسماك التي تتواجد بكثرة في محيط مياه البحر الأحمر، وخاصة ذات العمق الكبير، ولا يمكن أن يصل الى المياه الضحلة أو التواجد على الشواطئ، ولم تسجل أي حالات وفاة أو مهاجمة باسمه.