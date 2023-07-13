شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتة إرشادية بنزلة المؤسسة قبل سقوطها على الطريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول البعض على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" وجود لافتة إرشادية بنزلة المؤسسة على الطريق الدائرى حدث بها بعض التلفيات التى قد تؤدى إلى سقوطها، معرضةً حياة المواطنين للخطر.

وأزالت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية اللافتة الإرشادية المشار إليها ، وتم إعادة تركيبها مرة أخرى عقب إجراء الصيانة اللازمة لها وللقاعدة الخرسانية.