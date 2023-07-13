شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرضا للحرف اليدوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرضا للحرف اليدوية تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية" بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين بحديقة الحرية ويمتد حتى يوم السبت القادم.

شارك فى الافتتاح د. مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية والأمان الاجتماعى، وصبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن ، ونواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الموجودة، حيث أشاد اللواء هشام آمنة بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وخاصة منتجات منصة أيادي مصر، مؤكداً أن هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة الشكر لمحافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تنظيم المعرض ، وأكد وزير التنمية المحلية علي وجود تعاون مستمر وتنسيق بين الوزارة وجهاز المشروعات فيما يخص توفير وخلق فرص العمل في عدد من المجالات للشباب والمرأة بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة الي دعم الوزارة لجهود الجهاز والمحافظات في إقامة مثل تلك المعارض بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع لافتا الي دعم الوزارة لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة "أيادي مصر" في جميع محافظات الجمهورية، حيث تلقي هذه المنصة رعاية من القيادة السياسية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات ، لافتاً الي جهود الوزارة في توفير القروض الميسرة للشباب عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية لتوفير في العمل للمرأة والشباب .

وشدد وزير التنمية المحلية علي رعاية واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وبصفة خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بتوفير المعارض الداخلية والخارجية لمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة موجهًا الشكر لشباب العارضين على الأبداع الفنى الذى تميزت به معروضاتهم اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بايجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم ، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد أسهمت فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.





