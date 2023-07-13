شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سنغافورية من أكبر مشغلى الموانئ بالعالم تفتح مكتب تمثيل لها بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أمس الأربعاء، بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة في حضور الوزير المفوض التجارى وائل سمير مدير شئون اسيا ، وذلك لمتابعة أهم التطورات الثنائية التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأفاد السفير السنغافوري خلال اللقاء، أن شركة PSA Singapore والتي تعد واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم وتشارك في مشاريع الموانئ عبر آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط، قامت بفتح مكتب تمثيل لها في القاهرة كفرصة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري في مجال اللوجستيات، كما أكد أن مصر تعد من الدول الهامة في منطقة الشرق الأوسط وأن دولة سنغافورة تطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات لها، خاصة أن الدولة حريصة على خلق بيئة مواتية للأعمال، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُمهِّد الطريق للمستثمرين السنغافوريين لتوسيع أنشطتهم، وضخ استثمارات جديدة في المشروعات التنموية الكبرى في مصر باعتبارهم أحد المستثمرين الرئيسيين بالعالم.

كما أفاد أيضاً أن شركة OLAM International السنغافورية نجحت في فتح مصنع لها تحت اسم OFI في محافظة بنى سويف في مجال البصل المجفف والتوابل، حيث تسعى الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، علماً بان هذا المصنع سيعمل مع المجتمع الزراعي في كل من محافظة بنى سويف والمنيا وأسيوط لتصدير الأعشاب والتوابل إلى الأسواق الخارجية.

وأكد السفير السنغافوري، أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال هذه الاجتماعات المنتظمة بحيث تكون نقطة انطلاق لخلق منصة مواتية للأعمال التجارية والاقتصادية، خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا في ممارسة الأعمال التجارية بالعالم.