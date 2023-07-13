شكرا لقرائتكم خبر عن حي شرق مدينة نصر يعيد أراض مملوكة للدولة وغلق محلات مخالفة بدون تراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، بقيادة اللواء أحمد جودة، وإلهام اسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، بالتعاون مع شرطة المرافق، وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية، بشن حملات مكثفة على المخالفات في المهد والعمل على إزالتها، وتطبيق القانون على المخالفين، فضلا عن شن حملات نظافة بالمناطق السكنية والحدائق والمتنزهات، وتنفيذ أعمال تجميل بالشوارع والميادين المختلفة.

قام اللواء أحمد جودة، بتنفيذ ازاله تعديات على أرض فضاء أملاك دولة بشارع المدارس بجانب عمارات زاهر و بجوار سور استخدمها المخالفين لتشوين الرمال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة كما تم إزالة التعديات وتم مصادرة سيارتين لتشوين الرمال وجاري متابعة إزالة ما يستجد من مخالفات.

كما قامت الحملة، بمتابعة استكمال أعمال لجنة مراجعه تراخيص أماكن إنتظار المركبات من مسؤولي إدارتي المركبات بالحي ومحافظة القاهرة، في إطار حرص الحي على ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المخالفين وبصفه خاصة السياس المخالفين والغير مرخصين، وتم فحص شكوى مجلس الوزراء يتضررون فيها من وجود حواجز حديدية لساحة مخالفة أمام بنك القاهرة شارع عثمان عبد الحفيظ، وتم إزالة الحواجز التى تعيق حركه المرور وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفى ذات السياق، وإطار إستكمال الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات لاسيما المخالفات الانشائية، تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بالواحة ب 13شارع الخمسيين الطوب الرملي، وتم مصادرة خلاطة ومعدات الإنشاء، لعمل بناء مخالف بدون ترخيص وجارى تحرير محضر من ادارة الاسكان للمخالف، وتم غلق وتشميع مركز تدريب بشارع أحمد قاسم جودة م١ لادارتة بدون ترخيص، وغلق وتشميع مطعم مأكولات بشارع الورشة مدينة الأمل لادارته بدون ترخيص.

كما تم تم ايقاف أعمال مباني مخالفة بالعنوان 12 ش بن حجر العسقلانى بالدور الخامس وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم غلق وتشميع مخزن بويات بالبدروم لعمارة رقم 82 شارع مصطفى النحاس، لادارته بدون ترخيص، كما تم رفع عربة فول مخالفة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهوري مع شارع مكرم عبيد، وتم تحرير محضر رفع كفاءة أرصفه وبلدورات وإعادة الشئ لأصله، وتم إصلاح كابلات بشارع الطيران، وإصلاح فازات بكشك الإنارة بالسويسرى. وتركيب كشافات ليد بجوار مدرسة اسماء بنت ابى بكر، وشارع حسن ابراهيم.