شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تخطط لتطوير وتدريب 9 مهن لربطها بسوق العمل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، إلى تطوير مناهج التدريب المهنى على 9 مهن لمواكبة التطور والمتغيرات العالمية فى هذه المجالات والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف سوق العمل، وربط احتياجاته بالعملية التدريبية.

وتعمل الوزارة على تطوير 9 مُقدمة للشباب فى مجالات:

1- صيانة الحاسب الآلي.

2- صيانة المحمول.

3- التطريز.

4- الخياطة.

5- الطاقة الشمسية.

6- السباكة الصحية.

7- كهرباء التوصيلات.

8- إصلاح الأجهزة الكهربائية.

9- التكييف والتبريد.

وتنفذ وزارة العمل خطة للتدريب المهنى بتمويل من الموازنة العامة للدولة، من خلال 75 مركزا تدريبيا مهنيا فى القرى الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية، منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، وتستهدف خلال هذا العام تدريب 9448 شاب وفتاة، فى فترات تدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، وذلك بهدف ضخ عِمالة مُدربة في سوق العمل.

وأنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة، خلال 20 عام نحو 157 مليون و787 ألف جنيه، خلال الفترة من 2003 وحتى فبراير 2023، وذلك فى تمويل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي تستهدف توفير العنصر البشري المُدرب طبقاً لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.